Explosão provoca cinco mortes na China Uma explosão subterrânea provocada por vazamento de gás matou cinco pessoas e causou ferimentos em outras 35 em uma zona residencial do sudoeste da China. A explosão ocorreu na noite de sábado, na cidade de Luzhou, província de Sichuan. As autoridades retiraram 271 moradores do local e cortaram o fornecimento de energia elétrica e água. O vazamento de gás ainda não foi interrompido.