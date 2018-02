Explosão provoca fechamento de oleoduto na Turquia Uma explosão provocou o fechamento de um oleoduto que leva petróleo do Iraque para o Mediterrâneo, disse uma autoridade neste sábado. Ninguém se feriu no incidente. A explosão, ocorrida no fim do dia de ontem, atingiu uma parte do oleoduto que transporta petróleo da cidade iraquiana de Kirkuk para o porto turco de Ceyhan, perto da cidade de Midyat, afirmou uma autoridade do Ministério da Energia. Um segundo duto que corre paralelo não foi atingido, mas acabou fechado por precaução, acrescentou a fonte.