Explosão próximo a Embaixada americana em Bogotá fere dois Duas explosões ocorreram hoje perto das sedes da Promotoria e da Embaixada dos EUA em Bogotá, deixando pelo menos duas pessoas com ferimentos leves. A polícia e as equipes de resgate chegaram rapidamente ao local das explosões, ocorridas em um movimentada avenida da capital colombiana, muito perto da representação diplomática americana. O ministro do Interior, Fernando Londoño, informou que ainda não foi determinado se o alvo dos ataques era a Promotoria mas que as investigações prosseguem. Na mesma zona se encontra a sede do governo do departamento (estado) de Cundinamarca, cuja capital é também Bogotá, mas se descartou que fosse este o objetivo do ataque. O ministro Londoño, que disse que a ação colocou em risco a vida de numerosas pessoas, encontrava-se no momento do incidente no Congresso Nacional assistindo a um debate que busca introduzir reformas na Promotoria. A polícia informou que as explosões ocorreram às 13h45 (hora local) e que não foram encontrados outros explosivos na área depois das buscas efetuadas na região.