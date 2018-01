Explosão rompe oleoduto no Paquistão Uma forte explosão causou um rompimento em um oleoduto em Kala Shah Kaku, no Paquistão, e levou a uma conseqüente interrupção no abastecimento de gás na cidade, informou a polícial. A detonação aconteceu na noite de segunda-feira, em uma região a 250 Km da capital, Islamabad. Ainda não há informações sobre feridos ou sobre os autores das explosões. Um funcionário da empresa estatal petrolífera Sui Northern Gas PipelinesLtd. - que pediu para não ser identificado - disse que ?ao que parece, alguns terroristas desconhecidos usaram uma bomba de tempo para destruir o oleoduto?.