Explosão suspende coletiva de secretário da ONU em Bagdá O som de uma explosão provocou nesta quinta-feira, 22, a suspensão da entrevista coletiva conjunta que o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e o primeiro-ministro iraquiano, Nouri al-Maliki, estavam concedendo em Bagdá, mas eles não sofreram dano algum. No momento da explosão, que fez a sala tremer, Ban estava falando sobre a melhora das condições de segurança no Iraque dentro da entrevista coletiva que acontecia na chamada Zona Verde, área altamente protegida de Bagdá. Pedaços do teto se desprenderam sobre o secretário geral, que se escondeu embaixo da mesa para se proteger. A bomba explodiu a cerca de 50 metros do prédio onde o secretário-geral da ONU fazia seu discurso. A explosão abriu uma cratera de aproximadamente um metro de diâmetro. O governo de Maliki revelou que nos últimos três meses tem mantido negociações com grupos insurgentes para que eles acabem com a violência. A visita de Ki-moon é a primeira de um secretário-geral em mais de um ano e meio, afirmaram fontes da organização. A última visita foi feita por Kofi Annan, seu antecessor, em novembro de 2005.