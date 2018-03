Explosivo apreendido na Grécia teria "uso civil" As 680 toneladas de explosivos apreendidas pela Grécia num cargueiro das Ilhas Comores eram destinadas ao Sudão para "uso civil", informou a Sociedade Tunisiana de Explosivos e Munições, fornecedora do material. Hoje, o alerta contra atentados aumentou na região do Mediterrâneo, depois da interceptação dos explosivos. "Trata-se da maior quantidade de explosivos transportada ilegalmente apreendida no mundo", afirmou o ministro da Marinha Mercante da Grécia, Ghiorgos Anomeretis. "Era como se o navio transportava uma bomba atômica".