Explosivo é encontrado no metrô de Roma Um explosivo foi encontrado ontem em um vagão do metrô de Roma. Segundo as agências de notícias Ansa e Apcom, o artefato foi localizado durante uma parada em Rebibbia, nas proximidades da capital da Itália. A área foi esvaziada e especialistas em bombas examinavam o material, mas concluíram que ele não poderia explodir, informou o prefeito de Roma, Gianni Alemanno. A porta-voz do governo, Diana Formaggio, disse que o pacote continha pólvora e fios. Ela afirmou que o serviço do metrô não foi interrompido.