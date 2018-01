Explosivos deixam 17 policiais feridos na Turquia Pelo menos 17 policiais ficaram feridos na explosão de duas bombas na manhã desta sexta-feira, na capital da Turquia. Dois dos feridos estão em estado grave. A explosão aconteceu quando um agente judiciário retirava uma sacola suspeita do edifício. A primeira explosão destruiu apenas algumas janelas. Uma organização esquerdista assumiu a autoria do atentado, disse o ministro do Interior turco, Abdulkadir Aksu, mas ele se negou a identificar o grupo. ?Não vamos ajudar a fazer a propaganda deles, dando seu nome?, declarou o ministro. O de hoje foi o segundo atentado contra funcionários do Judiciário. Em junho, o banido grupo marxista Frente Revolucionária do Partido do Povo assumiu a responsabilidade por um atentado explosivo contra um ônibus numa rodovia em Istambul que levava promotores a bordo.