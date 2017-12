Explosões abalam Faluja Grandes explosões foram ouvidas em Faluja, no Iraque, na mesma parte da cidade que foi atacada por helicópteros americanos no final de semana, informam testemunhas. Os americanos dizem que o bombardeio do fim de semana teve como alvo um refúgio de terroristas ligados a Abu Musab al-Zarqawi, considerado o principal líder da Al-Qaeda no Iraque. Ambulâncias acorreram ao local após as explosões desta terça-feira. Mortos e feridos estão sendo removidos, diz o coronel Mekky Zeidan.