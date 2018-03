Explosões atingem a principal mesquita da capital da Índia Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas hoje em duas explosões ocorridas na principal mesquita de Nova Délhi, na capital da Índia, informou a rede de televisão NDTV. No momento das explosões, a mesquita Jama Masjid estava lotada, pois sexta-feira é dia sagrado para os muçulmanos. As autoridades ordenaram a retirada de todos e a polícia vasculha o local em busca de novos explosivos. As duas explosões ocorreram em um intervalo de 15 minutos. A mesquita fica numa região densamente habitada por maioria muçulmana. Segundo a agência local PTI, a primeira explosão aconteceu quando os fiéis se preparavam para as orações. Quinze minutos depois, a segunda explosão. Segundo as primeiras imagens da televisão, as explosões não aparentam ser de grande impacto e não causaram grandes danos na mesquita, a maior da Índia e datada do século XVII. A polícia garante que o clima é de tranquilidade, apesar dos protestos de várias pessoas peto do local das explosões.