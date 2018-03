Explosões atingem embaixada e consulado na Venezuela Duas explosões na madrugada desta terça-feira atingiram a embaixada da Espanha e o consulado da Colômbia no leste de Caracas, na Venezuela. Quatro pessoas ficaram feridas em conseqüência de estilhaços de vidros das janelas. A primeira explosão aconteceu na embaixada espanhola e 15 minutos mais tarde no consulado colombiano. As detonações destruíram alguns veículos estacionados nas imediações, informou a TV venezuelana Globovisión. No local das explosões foram encontrados panfletos assinados pelo Movimento Bolivariano, em apoio à revolução liderada pelo presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Na semana passada, Chávez pediu aos governos da Espanha, dos Estados Unidos e da Colômbia que respeitem a soberania venezuelana e que não interfiram nos assuntos internos de seu país.