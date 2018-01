Explosões atingem embaixadas dos EUA e de Israel no Uzbequistão Em uma ação praticamente simultânea, três homens-bomba detonaram explosivos atados ao corpo por volta das 17h locais desta sexta-feira em frente às Embaixadas de Estados Unidos e Israel e da sede do escritório do procurador-geral em Tashkent, capital do Usbequistão. Dois guardas morreram no atentado à embaixada israelense. Nove pessoas ficaram feridas: sete no prédio do Judiciário, onde fica o escritório do procurador, e duas na embaixada americana. Todas as vítimas eram usbeques. Um grupo desconhecido, o Guerra Santa Islâmica do Usbequistão, enviou uma mensagem a um site islâmico assumindo a autoria do atentado e justificando-o como um protesto contra a injustiça do governo e em apoio aos palestinos, iraquianos e afegãos. O texto refere-se ao julgamento, na Suprema Corte, de 15 militantes islâmicos acusados de vínculos com a rede extremista Al-Qaeda. Eles são acusados de participação nos atentados que causaram a morte de 47 pessoas no início do ano. Segundo as autoridades locais, apenas um dos homens-bomba levava documentos, que o identificam como usbeque. "Os terroristas queriam entrar nos edifícios para se explodirem, mas foram barrados", disse o ministro do Interior do Usbequistão, Zokirjon Almatov, frisando que os danos poderiam ter sido maiores. Mas o embaixador israelense no país, Tzvi Cohen, disse que o extremista não tentou entrar no prédio e se explodiu diante de um muro de proteção. Ex-república soviética na fronteira afegã, o Usbequistão é uma ditadura marcada pela repressão sistemática aos grupos islâmicos. O país permitiu o uso de uma base área pelos EUA durante a invasão do Afeganistão, em 2001.