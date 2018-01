Explosões atingem hotéis e usina de gás na Turquia Várias explosões simultâneas atingiram nesta segunda-feira dois hotéis em Istambul. Pouco depois das primeiras detonações, novas bombas explodiram em uma usina de gás. Pelo menos duas pessoas morreram e outras sete ficaram feridas. As autoridades locais consideraram as explosões atentados terroristas. As explosões sacudiram os hotéis por volta das 2h (hora local). Os empregados do hotel Pars, no distrito de Laleli, afirmaram ter recebido um telefonema 10 minutos antes da detonação revelando a existência da bomba. A explosão no segundo hotel - o Star Holiday, na região de Sultanahmet, onde fica o palácio otomano de Topkapi ? deixou amontoados de vidro e escombros nas ruas vizinhas. A polícia informou que as explosões deixaram feridos em ambos hotéis. Havia 37 hóspedes no Pars no momento da explosão. Vinte pessoas estavam hospedadas no Star Holiday. A área onde fica o estabelecimento foi isolada e uma equipe de investigadores fotografava os danos. Na usina, duas bombas foram colocadas nos tanques de armazenamento. Houve vazamento de gás, que já foi controlado. As detonações na usina, que não deixaram vítimas, ocorreram em um intervalo de meia hora e após uma ameaça anônima. Os terroristas teriam rompido a cerca de arame da usina para entrar na instalação e plantar os explosivos. A Turquia está em estado de alerta a possíveis ataques terroristas desde novembro do ano passado, quando vários ataques suicidadas mataram mais de 60 pessoas em Istambul.