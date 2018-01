Explosões atingem o centro de Bagdá Grandes explosões foram ouvidas no centro de Bagdá. Forças de segurança dos EUA e iraquianas disseram que pelo menos duas granadas de morteiro explodiram perto do Hotel Bagdá. Um representante das autoridades americanas, falando sob a condição de não ter o nome divulgado, disse que não houve vítimas, e que as explosões ocorreram perto da Rua Saadoun, no centro da capital. Segundo ele, o hotel não chegou a ser atingido. O Hotel Bagdá foi o local do atentado de 12 de outubro que matou oito pessoas e deixou mais de 30 feridos. Nas proximidades, os hotéis Palestina e Sheraton foram atingido, dia 21 de novembro, por pelo menos seis mísseis, disparados de uma carroça de burro. O Sheraton voltou a ser atingido na véspera de Natal e no dia de Natal.