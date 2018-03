Explosões atingem oleoduto no norte do Iraque Duas explosões na noite desta quinta-feira atingiram um oleoduto em Majul, 200 km ao norte de Bagdá, no Iraque. Segundo a TV árabe Al Jazira, a ação foi criminosa. O oleoduto, com aproximadamente mil km de extensão, é usado para transportar petróleo iraquiano para o porto de Ceyhan, na Turquia. Testemunhas afirmaram que a explosão aconteceu perto de uma grande refinaria da cidade de Baiji. Esta semana, a empresa turca Tupras foi escolhida com outras cinco companhias estrangeiras para negociar os 10 milhões de barris iraquianos estocados nas cidades de Kirkuk e Basra. São os primeiros contratos de exportação de petróleo desde a queda do regime do presidente Saddam Hussein, em abril.