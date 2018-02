Explosões continuam sacudindo Faluja Várias explosões sacudiram hoje a cidade de Faluja, depois de uma madrugada de intensa batalha em que aviões norte-americanos bombardearam posições rebeldes sunitas. Além disso, continuam os intensos tiroteios pelo terceiro dia consecutivo de enfrentamentos na cidade. Segundo o comando das forças dos EUA, continuam também as negociações para tentar evitar uma ofensiva geral sobre a cidade. A polícia iraquiana já ocupou posições em partes de Faluja, facilitando as patrulhamento da região feito pelo marines. No sul do Iraque, os guerrilheiros da milícia xiíta emboscaram um comboio ucraniano nos arredores da cidade de Kut, matando um soldado e ferindo outros dois, segundo informou o Ministério da Defesa da Ucrânia.