Explosões de bombas matam 15 pessoas em Bali Pelo menos 15 pessoas morreram e outras 120 ficaram feridas em duas explosões ocorridas hoje na ilha indonésia de Bali, informou a polícia. Uma explosão ocorreu no centro de Denpasar, a capital de Bali, segundo o porta-voz da polícia, tenente-coronel Yatim Suyatno. A detonação ocorreu às 23h05 (horário local) de hoje, a 100 metros do prédio do consulado americano na cidade, localizada a 1.000 quilômetros a leste de Jacarta. Não há informações sobre danos ou vítimas. A outra explosão destruiu a discoteca Sari Club, freqüentada principalmente por estrangeiros, no balneáreo turístico de Kuta Beach. Segundo Suyatno, 15 pessoas morreram - incluindo oito estrangeiros. Ele não identificou os mortos nem suas nacionalidades. "Não sabemos se as duas explosões têm alguma conexão", afirmou uma porta-voz da Embaixada americana em Jacarta, que pediu anonimato. Segundo a agência de notícias Antara, pelo menos 120 pessoas estão sendo tratadas em hospitais e clínicas da área. A explosão na discoteca foi acompanhada por um grande incêndio, que atingiu um outro clube vizinho, de acordo com testemunhas. Suyatno disse que o esquadrão de bomba da polícia está investigando as explosões. Ninguém assumiu imediatamente responsabilidade pelas detonações.