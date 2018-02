Explosões de bombas na Índia matam cerca de 60 pessoas, diz TV Aproximadamente 60 pessoas teriam morrido nesta terça-feira em explosões na cidade de Jaipur, no oeste da Índia, informou a televisão estatal, citando o ministro-chefe da região do Rajastão, Vasundhara Raje. Rohit Singh, uma importante autoridade no Estado do Rajastão, onde as bombas explodiram, mais tarde disse à TV local que entre 50 e 60 pessoas teriam morrido nas seis explosões "de acordo com as informações disponíveis até agora".