Explosões de carros-bomba matam ao menos 18 pessoas em Mogadíscio

MOGADÍSCIO - Dois carros-bomba explodiram na capital da Somália, Mogadíscio, nesta sexta-feira, 23, matando pelo menos 18 pessoas e deixando outras 20 feridas, informou o serviço de resgate médico da cidade. No momento das explosões, tiros foram disparados nas imediações da residência presidencial, segundo a polícia.

Radicais da milícia islâmica Al-Shabab assumiram a autoria dos ataques, afirmando que mataram 15 soldados nas ações. "Duas operações que incluíram dois mártires em carros-bomba foram realizadas no entorno do palácio presidencial e de uma base das forças de seguranças nacionais chamada Habar Kadija", declarou à Reuters o porta-voz militar do Al-Shabab, Abdiasis Abu Musab.

O movimento jihadista, que tem ligação com a Al-Qaeda, pretende derrubar o governo da Somália e impor à sociedade do país sua radical interpretação da sharia, a lei islâmica. Em uma década de insurgência, o Al-Shabab já assassinou centenas de civis no leste africano.

"Até agora, retiramos 18 pessoas mortas e outras 20 feridas das explosões", afirmou Abdikadir Abdirahman, diretor do serviço de atendimento médico Amin.

Uma nuvem de fumaça levantou-se sobre as imediações do palácio presidencial enquanto disparos continuavam ocorrendo na região, afirmou uma testemunha. A polícia declarou que o primeiro carro-bomba explodiu após militantes terem forçado passagem por um posto de controle próximo à residência do presidente Mohamed Abdullahi Mohamed.

De acordo com a polícia, a segunda explosão foi provocada por um carro-bomba estacionado diante de um hotel, longe da residência presidencial. / REUTERS