Explosões de granadas matam quatro na Caxemira Um homem ainda não identificado explodiu duas granadas após uma tentativa fracassada de seqüestro na Caxemira, causando a morte dele e de outras três pessoas. Pelo menos outras 41 ficaram feridas, duas delas em estado grave. O bandido invadira uma casa a procura de dinheiro. Como o morador não aceitou as ameaças, ele tentou realizar o seqüestro. Após a chegada do resgate, e durante uma tentativa de fuga, o homem lançou uma das duas granadas que carregava. Mas, além de explodir, o artefato acionou o outro, provocando a morte do seqüestrador e das outras três vítimas.