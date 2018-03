Explosões deixam 15 mortos e 150 feridos em Istambul

Pelo menos 15 pessoas morreram e cerca de 150 ficaram feridas com a explosão de duas bombas na noite de ontem em uma praça lotada em Istambul, a maior cidade da Turquia. A primeira bomba foi detonada por volta das 22 horas (16 horas, pelo horário de Brasília) em uma lixeira num centro comercial de Gungoren, bairro periférico no lado europeu da cidade. Dez minutos depois - quando dezenas de pessoas se aproximavam do local para ajudar as vítimas -, uma segunda bomba, ainda mais potente, explodiu a poucos metros da primeira. "Não há dúvidas de que se trata de um ataque terrorista", disse o vice-premiê Hayati Yazici. Segundo a TV local NTV, os separatistas curdos do Partido dos Trabalhadores do Curdistão(PKK) são os principais suspeitos da polícia. Mas Yazici disse que as autoridades ainda estão investigando o atentado. Uma fonte policial disse à rede CNN que os rebeldes curdos estariam planejando uma série de ataques a bomba nas principais cidades turcas. Diversos atentados em Istambul foram atribuídos ao PKK nos últimos anos. O grupo rebeldes luta desde 1984 pela independência da região no sudeste da Turquia, na fronteira com o Iraque, habitada majoritariamente por curdos. Mais de 40 mil pessoas foram mortas no conflito. Imagens feitas pela NTV no local das explosões mostravam os moradores em pânico, com pessoas feridas correndo, desnorteadas, entre escombros e vidros quebrados. "A primeira explosão não foi tão forte", disse Huseyin Senturk, dono de uma loja no bairro. "Então, muitos correram para ver o que estava acontecendo. Foi quando a segundo bomba explodiu e atingiu essas pessoas." A polícia isolou a área - que foi tomada por equipes de resgate e policiais do esquadrão antibomba - e advertiu os cidadãos sobre a possibilidade de uma terceira bomba na região. REDUTOS DO PKK Horas antes do atentado, o Exército turco bombardeou alvos do PKK no norte do Iraque, como costuma fazer com freqüência. No início do ano, uma ampla operação militar matou centenas de rebeldes e chegou a provocar uma crise entre o governo da Turquia e do Iraque. Apesar de a maioria dos confrontos ocorrerem em áreas rurais próximas da fronteira iraquiana, os rebeldes ocasionalmente atacam cidades turcas e resorts turísticos. Além dos deles, grupos de extrema esquerda e radicais islâmicos também já atacaram Istambul no passado (mais informações ao lado). O último ataque na Turquia ocorreu no dia 9, quando bombas explodiram próximo ao consulado americano em Istambul, deixando três guardas e três atiradores mortos. Apesar de nenhum grupo ter reivindicado a autoria do atentado, fontes policiais afirmaram que a rede terrorista Al-Qaeda estaria por trás do incidente. A Turquia enfrenta há meses uma crise política, já que o país está dividido entre a elite secularista, que controla o Exército, e partidários do partido islâmico moderado Justiça e Desenvolvimento (AKP), do governo. Muitos temem o fortalecimento do islamismo no país e o aumento de ataques dos extremistas curdos do PKK. A questão curda é um dos entraves da entrada da Turquia na União Européia, que pressiona o governo para aprovar uma série de medidas pró-curdas. Os curdos representam 20% da população de 72 milhões. AFP, AP E REUTERS TERROR NA TURQUIA 15/11/2003 - Carros-bomba matam 30 em Istambul 24/6/2004 - Quatro pessoas morrem em explosão que antecedeu a uma visita do presidente americano, George W. Bush 2/7/2005 - Curdos colocam num trem no leste do país e matam seis 6/7/2005 - Bomba atinge microônibus em Kusadasi 3/1/2008 - Uma bomba colocada ao lado de uma escola deixa cinco estudantes mortos e fere outros 110 em Diyarbakir 27/7/2008 - Ao menos 15 morrem e 150 ficam feridos em explosões em Istambul