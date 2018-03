Explosões deixam 16 feridos na Riviera Francesa Duas explosões sacudiram na madrugada deste domingo a cidade de Nice, na Farnça, deixando pelo menos 16 pessoas feridas e causando danos materiais em alguns edifícios. As explosões aconteceram perto dos prédios do Tesouro e da Alfândega, localizados no centro da cidade da Riviera, no sul da França, com um intervalo de cinco minutos entre elas. Segundo as primeiras informações, as explosões foram causas por bombas. A polícia local acredita em atentado, mas nenhum grupo se responsabilizou pelo incidente.