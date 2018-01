Explosões deixam 18 feridos em Karachi Pelo menos 18 pessoas ficaram feridas, algumas delas em estado grave, depois que duas bombas sacudiram a cidade portuária de Karachi, no Paquistão, nesta quarta-feira num intervalo de aproximadamente dez minutos, informou a polícia. A primeira explosão ocorreu em frente a uma loja na movimentada área de Shahar-e-Faisal e deixou quatro feridos. A outra bomba foi detonada no Mercado da Imperatriz, um famoso distrito comercial da cidade, onde mais 14 pessoas ficaram feridas. Nenhum grupo ou indivíduo assumiu a autoria dos atentados, que aumentaram a tensão após o assassinato de dois membros proeminentes do partido político MQM no início desta semana. Unidades do Exército foram enviadas hoje à cidade como precaução. As autoridades locais temem que um protesto convocado para amanhã por líderes do partido saia de controle. Poucas horas após as explosões, mais focos de violência foram registrados na cidade. De acordo com a polícia, três ônibus e dois carros vazios foram incendiados por vândalos não identificados. O partido MQM representa majoritariamente os indianos muçulmanos e seus descendentes que migraram para o Paquistão em 1947, quando ocorreu a separação da Índia hindu. A polícia acusa o partido de estar por trás da maior parte dos atos de violência ocorridos em Karachi, em ataques contra rivais políticos e pessoas consideradas contrárias a seus ideais. O partido nega tal acusação.