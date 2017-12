Explosões deixam ao menos 67 mortos e 150 feridos em Bagdá Dois carros-bomba e um explosivo escondido em uma mala forma detonados no centro de Bagdá nesta segunda-feira, matando pelo menos 67 pessoas e ferindo outras 150. O site da americana CNN traz a contagem de 90 mortos e 190 feridos desde o começo da tarde desta segunda-feira. A Associated Press aponta 78 baixas apenas no último atentado, trazendo um total de 133 mortos segundo relatos da polícia. A violência começou às 11h50 da manhã quando uma bomba em um pacote explodiram em uma área movimentada, próxima de Bab al-Sharqi. Pelo menos nove morreram no atentado. Cerca de 30 minutos depois, dois carros-bomba explodiram um após o outro no mercado de Shorja, atingindo um prédio e incendiando diversas lojas no local. Um terceiro atentando semelhante aconteceu também no local. O quarto carro-bomba explodiu no mercado de Bab al-Sharji, a alguns quarteirões de distância. Os ataques, que ocorreram em bairros comerciais de Bagdá, onde há muita circulação de pessoas, aconteceu mesmo com a iniciativa americana e iraquiana na implementação do novo programa de segurança para o país que tem o objetivo de acabar com a violência sectária na região. Os atentados aconteceram ainda no primeiro aniversário, segundo o calendário muçulmano, da explosão de um importante templo xiita que ficava na cidade de Samarra, ao norte da capital. O governo culpou grupos terroristas pelas explosões. Apenas em 2006, as Nações Unidas reportaram que 34.452 civis foram mortos por conta da violência sectária no Iraque.