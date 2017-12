Explosões deixam cinco mortos em Bagdá Um carro-bomba explodiu em Bagdá neste sábado e matou pelo menos quatro pessoas e deixou dez feridos, em ataque que visava Forças de segurança que tentam reinstaurar a ordem na capital, segundo informações concedidas pelos policiais do local. Em uma outra explosão de um ônibus, um passageiro morreu e outros cinco ficaram feridos, também em Bagdá. As fontes, que asseguraram que todas as vítimas são civis, acrescentaram que vários veículos ficaram seriamente danificados. As Forças de segurança isolaram a área, enquanto as ambulâncias levaram os feridos a vários hospitais próximos. O primeiro-ministro Nouri al-Maliki, anunciou no último dia 13 o começo de um novo plano de segurança para Bagdá, denominado "Aplicamos a Lei", que tem o objetivo de restabelecer a segurança na capital e seus arredores, castigados há mais de um ano pela violência sectária.