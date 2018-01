Explosões deixam dois mortos e três feridos na Indonésia Duas explosões destruíram uma lanchonete da rede McDonald´s e uma concessionária de veículos no leste da Indonésia, deixando dois mortos e três feridos. As detonações ocorreram com uma hora de diferença em Makassar, capital da província de Sulawesi do Sul, a 1,6 mil quilômetros de Jacarta, segundo a polícia. Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelas explosões. Policiais e investigadores estão no local. A primeira explosão ocorreu dentro de uma lanchonete da rede McDonald´s dentro um centro comercial, onde duas pessoas morreram e três ficaram feridas. A segunda aconteceu uma hora depois, em frente a uma concessionária de veículos. Quatro carros foram danificados, mas não houve vítimas. A polícia não soube dizer se a explosão no McDonald´s, que aparentemente ocorreu na cozinha, foi causada por uma bomba ou se foi acidental.