Explosões deixam mortos em Bagdá Pelo menos duas pessoas morreram e outras dez ficaram feridas em duas explosões que aconteceram de forma quase simultânea em um bairro xiita do leste de Bagdá, informaram fontes policiais e médicas. Uma das duas explosões foi causada por um carro-bomba e a outra aparentemente por um morteiro, explicaram. Os ataques aconteceram no bairro xiita Yamila, vizinho a Cidade de Sadr, cujos habitantes são na maioria xiitas, considerado reduto forte do "Exército Mehdi ", milícia leal ao líder rebelde xiita Moqtada al-Sadr. O ataque é um novo episódio da crescente violência sectária no Iraque, e aconteceu um dia depois do assassinato de 40 sunitas por supostos milicianos xiitas no distrito de Al Jihad, no sul da capital. Vários religiosos sunitas acusaram por esses assassinatos milicianos do "Exército Mehdi", cujos líderes rejeitaram categoricamente a acusação. O assassinatos de sunitas em Al Jihad ocorreram depois de um atentado com carro-bomba cometido no sábado em frente a uma mesquita xiita no mesmo distrito, e que causou a morte de pelo menos três membros da comunidade xiita.