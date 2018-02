Explosões deixam pelo menos 12 mortos no Iraque

Nenhum grupo assumiu responsabilidade pelos ataques. Ainda nesta sexta, policiais disseram que três pessoas foram mortas e 17 se feriram depois que um carro bomba explodiu numa rua comercial no sul de Bagdá. Sem contabilizar as mortes de hoje, autoridades já falavam em mais de 150 mortos.

A violência em mesquitas fez com que líderes religiosos pedissem a formação de exércitos locais para proteger as cidades sunitas. Com isso, sunitas armados tomaram a cidade de Suleiman Bag, ao norte de Bagdá, na quinta-feira depois de confrontos com as forças de segurança do país.

Policiais e autoridades militares disseram que unidades do exército entraram na cidade depois de negociações com líderes locais. Nas províncias iraquianas de maioria sunita, manifestações antigoverno continuam, com pregadores fazendo discursos em locais públicos pedindo a formação de exércitos tribais para proteger regiões sunitas de ataques do governo.

Os novos levantes podem aumentar a tensão entre o governo e a minoria sunita. O primeiro-ministro, Nouri al-Maliki, apareceu na televisão nacional na quinta-feira, fazendo um apelo por calma. As informações são da Associated Press.