Explosões deixam pelo menos 14 feridos na Rússia Três explosões foram registradas nesta quinta-feira na cidade de Vladikavkaz, capital da república russa da Ossétia do Norte, informaram autoridades. Segundo a agência de notícias ITAR-Tass, pelo menos 14 pessoas ficaram feridas e uma mulher de 25 anos morreu. A agência informou que as explosões ocorreram simultaneamente. A cidade fica no norte do Cáucaso, região que faz divisa com a Chechênia. A agência RIA-Novosti informou que as explosões ocorreram em estabelecimentos de jogos e caça-níqueis. O porta-voz do ministro de situações de emergência, Vladimir Ivanov, acredita se tratar de um ato "terrorista", embora os responsáveis não tenham se manifestado. Já de acordo com reportagens da ITAR-Tass, os investigadores suspeitam que os atentados foram causados por disputas entre criminosos.