Explosões deixam quatro mortos em Bagdá Pelo menos quatro pessoas morreram e outras 16 ficaram feridas em uma das três explosões ocorridas nesta terça-feira em Bagdá, informaram fontes policiais iraquianas. A explosão que causou as quatro mortes aconteceu no bairro de Al Karrada, no centro da capital, e foi causada por um carro-bomba. As fontes indicaram que os outros dois atentados, ocorridos no oeste da capital, um com carro-bomba e o outro provavelmente pelo impacto de morteiros, causaram "mortos e feridos", embora não tenham fornecido números.