Explosões e confrontos deixam 15 mortos no Iraque Explosões e disparos nas regiões central e norte do Iraque deixaram pelo menos 15 mortos e 35 feridos nesta terça-feira, informaram autoridades. Autoridades iraquianas informaram que a explosão de uma bomba num micro-ônibus e um ataque suicida com um caminhão cheio de explosivos ao norte da capital do país mataram sete pessoas nesta terça-feira.