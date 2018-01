Explosões e incêndio em subestação elétrica em Madri Houve explosões e um grande incêndio numa subestação elétrica na região central de Madri. Enquanto os bombeiros começavam a combater o incêndio, a polícia retirava as pessoas dos prédios e das ruas próximas. Densos rolos de fumaça preta cobriram o local. Logo após a explosão, faltou energia elétrica no local e nos bairros próximos, mas minutos depois o fornecimento foi normalizado em quase toda a cidade ? menos na região mais próxima da subestação, uma área com vários pontos de concentração de turistas, como museus, restaurantes e a estação de trens Atocha. Não houve feridos. A causa da explosão e do fogo não foi identificada imediatamente pelas autoridades. ?Primeiro as luzes se apagaram?, contou o fotógrafo Franciso Rubio, de 47 anos, que estava no Paseo del Prado, uma larga alameda. ?Aí eu vi as chamas, e depois ouvi uma explosão. Cerca de dez minutos mais tarde houve outra explosão. Elas foram muito fortes.? Um operário que estava trabalhando na instalação de geradores na subestação de Union Fenosa ? pertencente a uma empresa privada ? disse que os geradores explodiram no momento em que foram ligados. ?Havia três geradores no piso térro?, disse Manuel Escalera à Associated Press. Ele estava no porão quando ouviu três explosões. ?Se estivéssemos no prédio, teríamos morrido na hora.? Perto da subestação elétrica existe uma estação de companhia de gás; os bombeiros cuidavam para que o fogo não se espalhasse na direção desse local.