Explosões em Bagdá deixam três mortos e 12 feridos Pelo menos três pessoas morreram hoje e outras 12 ficaram feridas em duas explosões registradas em um mercado do sudeste de Bagdá, uma delas com carro-bomba. As explosões aconteceram de forma quase simultânea no mercado Al Amin, no bairro Bagdá al Yadida (Novo Bagdá), explicaram as fontes, que inicialmente tinham informado da explosão de dois carros-bomba. Fontes médicas advertiram que o número de mortos pode aumentar devido ao grave estado de vários feridos. A violência aumentou no Iraque após a aprovação no sábado do novo Governo iraquiano, o primeiro não provisório no Iraque do pós-guerra, liderado pelo xiita Nouri Al Maliki. Cerca de vinte pessoas morreram em vários ataques ocorridos ontem em distintas áreas de Bagdá. Al Maliki prometeu ontem lutar com força contra "todas as formas de terrorismo" no país.