Explosões em Bagdá matam soldado e dois civis Um soldado e dois civis iraquianos morreram hoje na explosão de duas bombas no centro de Bagdá, informaram fontes do Ministério do Interior. A primeira explosão aconteceu pouco depois das 8 horas (1h em Brasília) quando uma bomba explodiu próximo a um veículo militar na praça Al Huriyat, causando a morte de um soldado. Segundo as fontes, outra bomba explodiu cerca de 15 minutos depois na mesma praça, no bairro al Karrada, matando dois civis e ferindo 22 pessoas, entre elas um jornalista. A polícia havia informado a morte de um jornalista iraquiano nessa segunda explosão, mas as fontes do Ministério do Interior explicaram que o repórter foi apenas ferido.