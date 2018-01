Explosões em Bagdá. Possível ataque de morteiro Várias explosões foram ouvidas, neste Sábado, no centro de Bagdá. Guardas iraquianos disseram acreditar que se tratava de um lançamento de morteiro que caiu próximo a um hotel, fortemente guardado, onde empreiteiros civis americanos se hoespedam. Não há notícia de vítimas. Seguranças orientais em trajes civis e guardas iraquianos reuniram-se perto do Baghdad Hotel e impediram jornalistas de chegar ao local da explosão. Os iraquianos disseram que um disparo de morteiro deve ter caído no Rio Tigre ou em sua margem leste, a 200 metros do hotel. O escritório de imprensa da coligação liderada pelos EUA disse não ter informações sobre o ocorrido.