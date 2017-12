Explosões em Bangladesh deixa 10 mortos e 200 feridos Pelo menos quatro bombas explodiram hoje num circo e num cinema de uma cidade do sudoeste de Bangladesh, deixando mais de 10 mortos e 200 feridos, informou a polícia. O número de mortos tende a aumentar já que muitos dos feridos levados a hospitais estavam em estado grave, disse um policial, que pediu para não ser identificado. Duas bombas explodiram no cine Roxie, do povoado de Satkhira, 176 km a sudoeste da capital Dacca. O cinema estava repleto de pessoas, segundo o policial. Poucos minutos depois, a poucos quarteirões do cinema, outras duas bombas explodiram dentro de um circo no centro da cidade. As explosões ocorreram quando milhares de pessoas celebravam nas ruas a feira de Gurpukur, um festival centenário em homenagem a um rei hindu. Os muçulmanos também participam das festividades. Ninguém se responsabilizou imediatamente pelos ataques.