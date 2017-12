Explosões em Cabul deixam cinco mortos Pelo menos cinco afegãos morreram hoje em duas explosões ocorridas em pontos diferentes da capital afegã, Cabul. Quatro especialistas em desativação de bombas morreram na explosão acidental de uma mina antitanque durante uma missão. O quinto afegão morreu na explosão de uma bomba na frente da sede em ruínas da antiga embaixada da ex-União Soviética, em Cabul. Outras quatro pessoas, incluindo um soldado britânico da Força Internacional de Apoio à Segurança (Isaf), ficaram feridas no atentado. A bomba foi colocada dentro ou embaixo de um carrinho de mão de madeira, que explodiu quando este passava na frente da antiga embaixada, conforme esclareceu o chefe de polícia distrital Gul Rahman. O afegão morto, aparentemente, estava puxando o carrinho. Três civis que passavam de bicicleta - dois homens e uma mulher - foram feridos e receberam tratamento num hospital das proximidades. O soldado da Isaf passava num carro de patrulha no momento da explosão foi atingido por fragmentos de metal no pulso, afirmou o major Steve Odell, porta-voz da força. "Ele estava em missão de patrulhamento, a caminho do antigo palácio real, e passou por alguma coisa que explodiu. Uma grande quantidade de fragmentos passou sobre o carro", disse Odell. "Mas o ferimento que sofreu foi leve." Cinco veículos pertencentes à força multinacional - dois equipados com canhões montados e um grande veículo blindado de seis rodas, de transporte de pessoal - estavam estacionados na área. Membros da Isaf e soldados afegãos faziam buscas sob as árvores, armados com fuzis automático, enquanto se formava uma multidão de afegãos curiosos. Vários peritos estrangeiros em desativação de bombas, usando colete à prova de balas, examinaram a cratera de meio metro de profundidade e de largura, que foi aberta na terra bem perto da estrada. Um soldado alemão, que examinou a cratera, disse que eles ainda não haviam determinado a causa da explosão, mas suspeitavam que tivesse sido uma granada. Desde o dia 15, várias explosões ocorreram em Cabul. As suspeitas recaem sobre a rede terrorista Al-Qaeda, liderada por Osama bin Laden, e partidários do ex-primeiro-ministro afegão Gubuldin Hekmatiar, rival político do atual líder do governo afegão, Hamid Karzai.