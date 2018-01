Explosões em Cabul eram para destruir armas velhas As duas explosões ouvidas em Cabul nesta manhã foram preparadas para destruir armamentos velhos, informou um porta-voz da força de paz internacional no Afeganistão. As explosões causaram preocupação diante do elevado estado de alerta da capital, por causa do encontro do conselho de constituição, ou loya jirga, que ocorre na região.