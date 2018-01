Explosões em cinemas matam 15 e ferem 200 em Bangladesh Bombas explodiram simultaneamente na noite deste sábado (horário local) em quatro cinemas no norte de Bangladesh, matando pelo menos 15 pessoas e ferindo outras 200. As salas estavam lotadas devido ao feriado de Eid, marcando o fim do mês sagrado islâmico de Ramadã. As explosões ocorreram em Mymensingh, cerca de 110 quilômetros ao norte da capital, Daca, informou a United News of Bangladesh. Uma das bombas explodiu quando um grande número de pessoas saía do cinema ao fim da sessão. Três outras foram detonadas em três salas distintas enquanto eram passados os filmes.