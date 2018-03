Explosões em comboio de ex-premiê matam 89 no Paquistão Pelo menos 89 pessoas morreram em um suposto ataque suicida ao comboio da ex-primeira-ministra paquistanesa Benazir Bhutto, que fazia uma passeata para comemorar sua volta ao país após oito anos de auto-exílio, de acordo com um cirurgião da polícia. Segundo uma autoridade do governo, a polícia suspeita que uma das explosões foi causada por um suicida. Bhutto não se feriu e está em sua casa em Karachi, disse o embaixador paquistanês nos Estados Unidos, Mahmud ali Durrani, em entrevista à CNN. Militantes da Al Qaeda, irritados com o apoio de Bhutto aos Estados Unidos, haviam ameaçado assassiná-la. Bhutto voltou ao país para liderar seu Partido Popular do Paquistão nas eleições nacionais que têm o objetivo de recolocar um civil no comando do país. Logo após a sua chegada, Bhutto embarcou no caminhão, desenvolvido para suportar um eventual atentado. Durante a passeata, a ex-primeira-ministra ficou no topo do caminhão e ignorou os conselhos policiais para se manter atrás do vidro à prova de balas do veículo. Cerca de 20 mil funcionários de segurança foram destacados para proteger a ex-premiê.