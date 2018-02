Explosões em comício da oposição matam 5 na Índia

Houve pânico e confusão após a explosão de seis bombas caseiras na capital do Estado de Bihar. Centenas de milhares de pessoas se reuniam no parque para ouvir Narendra Modi, do partido nacionalista Bharatiya Janata.

Repórteres de que estavam no local disseram que as autoridades não informaram os participantes a respeito das explosões até o final do comício e que muitas pessoas pensaram que o som das explosões fosse de fogos de artifício.

Modi não fez menção ao incidente durante seu discurso de uma hora, mas mais tarde ofereceu condolências às vítimas em mensagem no Twitter. O homem que ocupa há muito tempo o cargo de ministro-chefe do Estado de Gujarat realiza uma campanha nacional para chegar ao governo nas eleições do próximo ano.

A polícia deteve quatro homens para interrogatório, mas não disse se eles eram suspeitos. O primeiro-ministro Manmohan Singh condenou a violência e pediu paz e calma. Fonte: Associated Press.