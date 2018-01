Explosões em frente de base americana no Japão Duas fortes explosões ocorreram em frente aos portões de uma base americana próxima a Tóquio, informou a polícia metropolitana, acrescentando tratar-se de uma ação de protesto contra a guerra no Iraque. As explosões ocorreram em torno das 22h40 locais no exterior da base Atsugi da Marinha americana. Não há informações sobre danos ou feridos. Duas espécies de morteiros rudimentares, que poderiam ter sido usados para disparar projéteis, foram encontrados pela polícia a um quilômetro da base. Veja o especial :