Explosões em Israel podem ter tido participação do Hamas Duas explosões ocorridas fora da zona restrita do porto de Ashdod, em Israel, provocaram a morte de dez pessoas. As explosões, aparentemente, foram provocadas por um duplo ataque suicida. O grupo Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa reivindicou a autoria do ataque e informou que ele foi promovido com a ajuda do grupo islâmico Hamas. Inicialmente, as autoridades policiais acreditavam que as explosões tinham sido acidentais. Entretanto, os sinais apontaram para ataques suicidas. Equipes de bombeiros, guardas das forças de segurança israelense e equipes de resgate já chegaram à área do acidente, a qual foi fechada pelos policiais.