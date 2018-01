Explosões em Istambul: 10 mortos em consulado e 3 no HSBC Várias explosões atingiram essa manhã Istambul, que é centro financeiro da Turquia. A agência Dow Jones informou que foram quatro explosões. Dez pessoas teriam morrido na explosão que atingiu o consulado britânico, no bairro europeu de Beyoglu. Outro incidente teria sido provocado por um carro-bomba na frente do edifício bancário do conglomerado financeiro HSBC. Segundo a TV turca, pelo menos três pessoas morreram nesse incidente. Outro incidente ocorreu em um banco na parte asiática de Istambul. As explosões acontecem no dia em que o presidente dos EUA, George W. Bush, encontra-se com o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, em horário não-divulgado, em Londres.