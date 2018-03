Explosões em ônibus matam dois e ferem 14 na China

Explosões em dois ônibus públicos mataram duas pessoas e feriram outra 14 nesta segunda-feira, 21, no sudoeste da China. As duas explosões aconteceram na manhã desta segunda no centro da cidade de Kunming, na província de Yunnan, informou a agência de notícias Xinhua. A primeira explosão aconteceu às 7h10 na parada de ônibus de Panjiawan, e a segunda às 8h05 em um cruzamento próximo. As explosões acontecem algumas semanas antes do início dos Jogos Olímpicos em 8 de agosto em Pequim.