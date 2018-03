Explosões em Soweto são atribuídas à extrema direita Uma série de explosões matou uma pessoa, danificou uma mesquita e destruiu linhas férreas no distrito de Soweto, provocando temores de que extremistas de direita estejam tentando desestabilizar o governo multirracial da África do Sul. Autoridades disseram estar investigando se existem ligações entre as nove explosões em Soweto e uma série de recentes prisões de brancos acusados de planejar um golpe contra o governo. "Os que fabricaram... as bombas e as colocaram são especialistas", adiantou o ministro da Segurança, Charles Nqakula. As autoridades já investigavam, acrescentou, a possibilidade de que pessoas estivessem "planejando algo assim". Apesar de não acusar ninguém, o presidente Thabo Mbeki disse que o governo sabia que "grupos direitistas pretendiam conduzir uma campanha desse tipo" a fim de criar um clima político que poderia levar à derrubada do governo pós-apartheid. Qualificando os extremistas de um "pequeno grupo, com pequenos explosivos e algumas armas", Mbeki afirmou que eles não têm chances de sucesso. "Eles certamente irão fracassar, e faremos com que eles causem os menores danos possíveis", disse Mbeki. Ninguém assumiu imediatamente responsabilidade pelos ataques e nenhuma prisão foi efetuada, segundo a polícia. O ex-presidente Frederik De Klerk, o último líder branco da África do Sul, classificou os ataques de ultrajantes e disse que todos os sul-africanos devem condená-los. "Não devemos permitir que uma pequena minoria de fanáticos interfira em nossa determinação de promover a reconciliação e construir uma forte nação sul-africana, unida e pacífica", disse De Klerk, num comunicado. A primeira explosão destruiu um muro numa mesquita de Soweto às 23h55 de terça-feira, dando início a uma série de explosões que durou duas horas. Claudina Mokane, 42 anos, foi morta, enquanto dormia, por estilhaços de uma explosão. Seu marido, Simon Sikwai, 51 anos, foi ferido na cabeça e estava sendo submetido a uma cirurgia de emergência. Explosões danificaram seriamente linhas férreas de vários trens comunitários em Soweto, e espalharam medo e incertezas na localidade de 1,5 milhão de habitantes, ao sul de Johannesburgo. Uma décima bomba, com detonador de tempo, foi encontrada num posto de gasolina e desativada por especialistas da polícia. "Se ela tivesse explodido, causaria uma tremendo dano, porque o posto estava repleto de combustível", avaliou Charles Nqakula.