Explosões em supermercados deixam 14 feridos na Ucrânia Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas, três delas em estado grave, em explosões ocorridas neste sábado em dois supermercados da cidade ucraniana de Jarkov, ao leste de Kiev. Segundo o Ministério de Situações de Emergência da Ucrânia, as explosões ocorreram com um intervalo de oito minutos, pouco antes das 12 horas (6 horas em Brasília). Os policiais acreditam que as explosões foram causadas por bombas caseiras e começaram a colher depoimentos de testemunhas. Aparentemente, as bombas foram colocadas nos guarda-volumes dos dois supermercados. As explosões destruíram parte das lojas da cadeia Silpo, onde 12 pessoas ficaram feridas, entre eles uma criança, e da Juicy, onde houve dois feridos. Em março, outro supermercado da cadeia Silpo foi alvo de uma explosão mas desta vez não houve vítimas. Jarkov, capital da região do mesmo nome, é a segunda cidade mais povoada do país, com um milhão e meio de habitantes.