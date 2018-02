Explosões ferem 8 soldados e 5 jornalistas na Tailândia

De acordo com autoridades locais, a primeira bomba explodiu neste sábado em uma estrada no distrito de Ra-Ngae, na província de Narathiwat, ferindo seis soldados que estavam em patrulha. A segunda explosão ocorreu uma hora depois, a cerca de 100 metros da primeira, enquanto um esquadrão anti-bombas e jornalistas estavam chegando no local. Dois soldados da equipe anti-bombas e cinco jornalistas ficaram feridos.

Desde o surgimento da insurreição islâmica, em 2004, mais de 5 mil pessoas foram mortas nas três províncias predominantemente muçulmana da Tailândia, país predominantemente budista. As informações são da Associated Press.