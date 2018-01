Explosões marcam dia de violência no Iraque A explosão de uma bomba numa viatura policial estacionada em frente a um restaurante na cidade iraquiana de Baqouba matou um policial e deixou oito outras pessoas feridas. Quatro viaturas da polícia foram danificadas. Um grupo de policiais almoçava em um restaurante em frente à delegacia em Baqouba, 50 quilômetros ao norte de Bagdá, quando o explosivo aparentemente foi jogado dentro do veículo. Uma bomba de fabricação caseira explodiu também hoje e danificou um oleoduto entre Beiji e Bagdá, informou um membro da Defesa Civil iraquiana. De acordo com o agente Arkan Yunis Mohammed, uma investigação inicial indica que uma bomba foi deixada sob o duto nos arredores de Samarra, cerca de 100 quilômetros ao norte de Bagdá, em uma região conhecida como Shag. À noite, fortes explosões foram ouvidas perto de uma base militar dos Estados Unidos em Faluja, uma cidade a oeste de Bagdá que vem concentrando diversas ações rebeldes contra a ocupação americana do Iraque. Em Bagdá, o Comando militar dos EUA alegou não dispor de informações sobre eventuais ataques ocorridos na região. Apesar disso, moradores disseram ter ouvido uma dezena de explosões depois do cair da noite.