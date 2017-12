Explosões matam 1 e ferem 26 no Afeganistão Duas explosões deixaram um morto e 26 feridos em uma cidade no leste do Afeganistão nesta quarta-feira, em meio aos crescentes temores com relação ao destino de uma jornalista australiana desaparecida no também agitado sul do país. Em outros pontos do Afeganistão, supostos militantes seqüestraram 12 afegãos em um reduto da milícia fundamentalista islâmica Taleban. Os supostos rebeldes incendiaram os caminhões dos reféns. Os veículos estavam repletos de suprimentos para uma base militar operada pelos Estados Unidos. As explosões no leste afegão ocorreram com poucos minutos de intervalo nas proximidades de postos militares de controle situados no centro de Jalalabad, 125 quilômetros a leste de Cabul, a capital afegã. Faizan, um porta-voz do governo da província de Nangarhar, da qual Jalalabad é capital, disse que 27 pessoas ficaram feridas, sendo cinco policiais e 22 civis. Há cinco crianças entre os civis feridos. Um dos feridos - um homem - morreu mais tarde no hospital. Quatro pessoas estão em estado crítico. "A região é densamente habitada. No momento do ataque, havia muitos lojistas e pedestres passando pelo local", comentou Faizan, que usa apenas um nome. Autoridades locais disseram que as bombas estavam escondidas em caixotes de frutas. O impacto da explosão estilhaçou janelas de lojas e casas próximas. Faizan atribuiu as explosões a "inimigos da nação afegã", um jargão utilizado pelo governo para acusar rebeldes como os seguidores do Taleban e da rede extremista Al-Qaeda, assim como soldados leais ao senhor da guerra Gulbuddin Hekmatyar, um renegado ex-primeiro-ministro afegão. Entretanto, Hamed Agha, que diz falar em nome do Taleban, garantiu que a milícia não teve envolvimento com esse caso. Agha atribuiu as explosões a brigas internas entre as forças de segurança de Nangarhar. O relacionamento entre essas forças de segurança é tradicionalmente conturbado. Jornalista desaparecida Enquanto isso, autoridades locais e forças estrangeiras procuram pela jornalista Carmela Barenowska, que trabalha para a emissora australiana SBS. O comandante Chris Henderson, porta-voz das forças de manutenção de paz da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em Cabul, informou que os soldados da aliança trabalham em conjunto com autoridades afegãs e militares americanos nos esforços para localizar Barenowska a pedido da SBS. A jornalista australiana de 35 anos deixou seu hotel na cidade sulista de Kandahar durante o fim de semana ao lado de um intérprete afegão e de seu motorista. Não se sabe para onde eles foram. As ligações para seu telefone via satélite não estão sendo atendidas. Em Camberra, uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Austrália disse que a chancelaria também tenta encontrá-la, mas não haveria evidências de que a jornalista teria sido seqüestrada. Abdul Hakim Latifi, outro porta-voz do Taleban, garantiu que a milícia não a raptou. "Não temos problemas com jornalistas. Talvez ela tenha sido pega por ladrões." Na província de Uruzgan, supostos seguidores do Taleban interceptaram quatro caminhões que seguiam rumo a uma base americana. Os veículos foram incendiados e as 12 pessoas que seguiam nos caminhões foram seqüestradas, disse Jan Mohammed Khan, governador de Uruzgan. De acordo com ele, centenas de soldados participam de operações de buscas no distrito de Char Cheno. Três supostos seguidores do Taleban morreram em choques com forças de segurança, prosseguiu. Quatro pessoas foram detidas em operações de busca realizadas em uma aldeia próxima. Os soldados afegãos apreenderam armas e minas acionadas por controle remoto, concluiu Khan.